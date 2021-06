L’arbitro argentino Fernando Andres Rapallini è stato scelto dalla Uefa per dirigere gli ottavi di finali tra Francia-Svizzera, in programma lunedì 28 a Bucarest alle ore 21. Ad assisterlo i connazionali Juan Pablo Belatti e Diego Yamil Bonfa. Come assistente VAR c’è anche l’italiano Massimiliano Irrati.

FOTO: Sito Aia