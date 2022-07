Europei Femminili: l’Inghilterra è campione. Battuta la Germania 2-1 (ai supplementari) a Wembley

“It’s coming home”. Stavolta possono dirlo in Inghilterra, ma con il calcio femminile. Dopo la delusione di 12 mesi fa, in ambito maschile, sono le ragazze inglesi a far gioire il calcio della Nazionale dei 3 leoni. L’Inghilterra ha battuto a Wembley 2-1 la Germania dopo i supplementari, nella finale dei campionati europei. Primo successo per le ragazze inglesi in un trofeo continentale.

Gara che si era conclusa 1-1 dopo i 90 minuti, con il vantaggio inglese grazie a Toone al 62′. Pareggio delle tedesche al 79′ con Magull. Si va ai supplementari che vengono decisi al 110′ da Kelly.

Foto: twitter Uefa