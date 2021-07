Europei, classifica marcatori: Cristiano Ronaldo ancora primo

Dopo i quarti di finale non è cambiata la classifica marcatori degli Europei. Patrick Schick, con il gol contro la Danimarca, ha raggiunto a quota 5 gol Cristiano Ronaldo ma il portoghese resta ancora in vetta. A parità di gol, infatti, si tiene conto anche degli assist effettuati e in questo caso CR7 è avanti. Tra i calciatori ancora in gioco che possono raggiungere Ronaldo ci sono: Sterling, Kane e Dolberg a quota 3 gol ciascuno. Sono fermi a 2 gli italiani: Insigne, Immobile, Locatelli e Pessina.

Sterling & Dolberg in contention 👀

Who will claim the 🏆❓@Alipay | #EUROTopScorer | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 4, 2021

FOTO: Twitter Euro2020