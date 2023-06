Europei 2021, più Italia che Norvegia, ma è parità all’intervallo: 0-0. Pari anche tra Francia e Svizzera (1-1)

Termina in parità la prima frazione di gioco alla Cluj Arena tra Italia e Norvegia. I ragazzi del ct Nicolato stanno spingendo senza, però, riuscire a trovare l’appuntamento con il gol, complice anche la buona fase difensiva della Nazionale guidata dal ct norvegese Smerud. La prima occasione per gli Azzurri arriva al 14′: gran palla di Rovella dalla trequarti che trova Pellegri, colpo di testa del centravanti che termina a lato da ottima posizione. Al 21′, invece, è Gnonto ad avere l’occasione per l’1 ma cerca un dribbling ma viene rimontato dalla difesa norvegese. E al 39′ l’ennesimo cross di Bellanova trova Tonali che allunga la traiettoria ma non trova Gnonto sul secondo palo. Termina così 0-0 la prima frazione di gioco, un risultato che – al momento – vedrebbe l’Italia approdare ai quarti di finale grazie al pareggio dopo la prima frazione di gioco tra Francia e Svizzera (0-0).

Foto: Instagram Azzurri