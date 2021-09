European Leagues: “No al Mondiale ogni due anni”. Il comunicato

L’idea della FIFA di organizzare un Mondiale ogni due anni si è fatta in questi giorni sempre sempre più insistente e concreta, dividendo l’opinione pubblica sulla bonarietà o meno dell’iniziativa. Anche l’European Leagues, tramite una nota ufficiale, ha espresso il proprio parere (negativo) riguardo la vicenda. Di seguito il comunicato:

“Il consiglio di amministrazione delle leghe europee si è riunito oggi a Nyon, in Svizzera. In questa occasione, le Leghe si sono opposte fermamente e all’unanimità a qualsiasi proposta di organizzare la Coppa del Mondo FIFA ogni due anni.

Le leghe lavoreranno insieme alle altre parti interessate per impedire agli organi di governo del calcio di prendere decisioni unilaterali che danneggeranno il calcio nazionale che è il fondamento del nostro settore e della massima importanza per club, giocatori e tifosi in tutta Europa e nel mondo.

Nuove competizioni, competizioni rinnovate o competizioni ampliate per club e nazionali di calcio sia a livello continentale e/o globale non sono le soluzioni agli attuali problemi del nostro gioco in un calendario già congestionato.

Il calendario calcistico richiede sicuramente l’accordo di tutte le parti interessate e non può che essere il risultato di un sottile equilibrio tra calcio di club e nazionale e tra calcio di club nazionale e internazionale”.