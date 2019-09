Europa League: vincono United e Porto, ko Besiktas e Wolves. I risultati della serata

Non solo la Roma: si sono conclusi tutti gli incontri serali validi per la prima giornata di Europa League. Il Wolfsberger cala il poker in casa del Borussia Moenchengladbach. Vince il Manchester United (1-0 contro l’Astana), ok anche il Porto contro lo Young Boys. Di seguito tutti i risultati:

Espanyol – Ferencvaros 1-1 [10′ aut. J. Lopez (F), 60′ Vargas (E)]

Porto – Young Boys 2-1 [8′ e 29′ Soares (P), 15′ Nsame (Y)]

Gent – Saint-Etienne 3-2 [2′ e 43′ David (G), 38′ Khazri (S), 64′ aut. Perrin (G), 75′ aut. Kaminski (S)]

Ludogorets – CSKA Mosca 5-1 [11′ Diveev (C), 48′ Wanderson (L), 50′ Lukoki (L), 52′, 68′ e 73′ rig. Keseru (L)]

Manchester United – Astana 1-0 [73′ Greenwood]

Borussia Moenchengladbach – Wolfsberger 0-4 [13′ Weissman, 31′ e 68′ Leitgeb, 41′ Ritzmaier]

Partizan – AZ 2-2 [13′ Stengs (A), 42′ rig. e 61′ Natcho (P), 67′ Boadu (A)]

Rangers – Feyenoord 1-0 [24′ Ojo]

Roma – Istanbul Basaksehir 4-0 [42′ aut. Caicara, 58′ Dzeko, 71′ Zaniolo]

Slovan Bratislava – Besiktas 4-2 [14′ e 58′ Sporar (S), 29′ rig. Ljajic (B), 45’+1′ aut. Bozhikov (B), 93′ Ljubicic (S), 94′ Moha (S)]

Wolfsburg – Oleksandriya 3-1 [20′ Arnold (W), 24′ Mehmedi (W), 66′ Banada (O), 67′ Brekalo (W)]

Wolverhampton – Braga 0-1 [71′ Horta]

Foto: Twitter ufficiale Europa League