Europa League, via alla terza giornata. Il programma di oggi
23/10/2025 | 00:13:51
Questo il programma di oggi di Europa League, tutte le partite in programma.
Alle 18.45
FCSB-Bologna
Go Ahead Eagles-Aston Villa
Fenerbahçe-Stoccarda
Lione-Basilea
Salisburgo-Ferencvaros
Feyenoord-Panathinaikos
Genk-Betis
Brann-Rangers
Braga-Stella Rossa
Alle 21.00
Roma-Viktoria Plzeň
Nottingham Forest-Porto
Celta-Nizza
Celtic-Sturm Graz
Young Boys-Ludogorets
Lille-Paok
Maccabi Tel Aviv-Midtjylland
Malmoe-Dinamo Zagabria
Friburgo-Utrecht
FOTO: Insta Europa League