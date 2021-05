Europa League, ufficiale ci saranno 9.500 spettatori per la finale a Danzica

L’Uefa ha reso noto che ha ricevuto il via libera per l’ingresso del pubblico nella finale di Europa League in programma mercoledì 26 maggio a Danzica, in Polonia.

La Uefa infatti ha annunciato che 9.500 tifosi potranno assistere sugli spalti alla partita, pari al 25% della capienza del Miekski Stadion, come stabilito dalle autorità polacche.

I tifosi dovranno essere o vaccinati o avere un tampone negativo di due giorni precedenti alla data della finale.

Foto: Twitter Uefa