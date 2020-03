Dopo Valencia-Atalanta, Psg-Borussia Dortmund, Inter-Getafe e Olympiakos-Wolverhampton, anche LASK-Manchester United, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, verrà disputata a porte chiuse. L’incontro è in programma in Austria giovedì alle ore 18:55.

Foto: Manchester United Twitter