Europa League, tutto facile per Tottenham e Granada. L’Arsenal vince 3-1 al Pireo

Oltre al successo della Roma sullo Shakhtar (3-0), nelle altre gare delle 21.00, valide per gli ottavi di finale d’andata di Europa League, non ci sono state sorprese. Tutto semplice per Tottenham e Granada, rispettivamente contro Dinamo Zagabria e Molde, entrambe vittoriose per 2-0. Vince 3-1 l’Arsenal al Pireo, contro l’Olympiacos. Ecco i risultati delle 21.00:

Roma-Shakhtar Donetsk 3-0 (Pellegrini 23′, El Shaarawy 73′, Mancini 77′)

Granada-Molde 2-0 (Molina 26′, Soldado 75′)

Tottenham-Dinamo Zagabria 2-0 (Kane 25′ e 70′)

Olympiacos-Arsenal 1-3 (Odegaard 34′, El Arabi 58′, Gabriel 79′, Elneny 85′)

Foto: Twitter Europa League