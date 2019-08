Europa League, tutto facile per il Toro: 4-1 al Debrecen. Granata al terzo turno preliminare

Tutto facile per il Toro nel ritorno del secondo turno preliminare di Europa League. Con il passaggio del turno già ipotecato dopo il 3-0 dell’andata, la squadra di Mazzarri vince anche in casa del Debrecen: 4-1 il punteggio finale in Ungheria, per i granata a segno Zaza, Izzo, Belotti e Millico. Per i padroni di casa inutile la rete messa a segno da Garba all’inizio della ripresa. Nel terzo turno preliminare prima della fase ai gironi, l’avversario per il Toro sarà uno tra l’Esbjerg o lo Shakhtyor. La gara d’andata verrà giocata in Italia l’8 agosto, il ritorno, una settimana più tardi, in Bielorussia o in Danimarca.

Foto: Twitter ufficiale Torino