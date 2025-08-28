Europa League, tutte le squadre partecipanti
28/08/2025 | 23:40:34
Queste tutte le partecipanti all’Europa League in vista dei sorteggi di domani, con le italiane Roma e Bologna protagoniste:
POT 1
Roma (Italia)
Porto (Portogallo)
Rangers (Scozia)
Feyenoord (Olanda)
Lille (Francia)
Dinamo Zagabria (Croazia)
Real Betis (Spagna)
Salisburgo (Austria)
Aston Villa (Inghilterra)
POT 2
Fenerbahce (Turchia)
Braga (Portogallo)
Stella Rossa (Serbia)
Lione (Francia)
PAOK (Grecia)
Viktoria Plzen (Repubblica Ceca)
Ferencvaros (Ungheria)
Celtic (Scozia)
Maccabi Tel Aviv (Israele)
POT 3
Young Boys (Svizzera)
Basilea (Svizzera)
Midtjylland (Danimarca)
Friburgo (Germania)
Ludogorets (Ungheria)
Nottingham Forest (Inghilterra)
Sturm Graz (Austria)
FCSB (Romania)
Nizza (Francia)
POT 4
Bologna (Italia)
Celta Vigo (Spagna)
Stoccarda (Germania)
Panathinaikos (Grecia)
Malmo (Svezia)
Go Ahed Eagles (Olanda)
Utrecht (Olanda)
Genk (Belgio)
Brann (Norvegia)
