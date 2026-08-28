Europa League, tutte le fasce: le possibili avversarie di Milan e Juventus
28/08/2026 | 10:14:55
Queste le fasce di Europa League a poche ore dal sorteggio che vedrà protagoniste Juventus e Milan:
PRIMA FASCIA
- BAYER LEVERKUSEN
- BENFICA
- JUVENTUS
- MILAN
- LIONE
- AZ
- OLYMPIACOS
- REAL SOCIEDAD
- MARSIGLIA
SECONDA FASCIA
- FERENCVAROS
- VIKTORIA PLZEN
- UNION SAINT-GILLOISE
- DINAMO ZAGABRIA
- SALISBURGO
- CELTIC
- SPARTA PRAGA
- RENNES
- ANDERLECHT
TERZA FASCIA
- STURM GRAZ
- LECH POZNAN
- CRYSTAL PALACE
- BOURNEMOUTH
- SUNDERLAND
- CELJE
- JAGELLONIA
- OMONIA NICOSIA
- CELTA VIGO
QUARTA FASCIA
- HOFFENHEIM
- BESIKTAS
- TORREENSE
- HAPOEL BE’ER SHEVA
- NEC
- OFI CRETA
- LILLESTROM
- LEVSKI SOFIA
- ARARAT ARMENIA
foto x europa league