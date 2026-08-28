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Europa League, tutte le fasce: le possibili avversarie di Milan e Juventus

28/08/2026 | 10:14:55

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Queste le fasce di Europa League a poche ore dal sorteggio che vedrà protagoniste Juventus e Milan:

PRIMA FASCIA

  • BAYER LEVERKUSEN
  • BENFICA
  • JUVENTUS
  • MILAN
  • LIONE
  • AZ
  • OLYMPIACOS
  • REAL SOCIEDAD
  • MARSIGLIA

SECONDA FASCIA

  • FERENCVAROS
  • VIKTORIA PLZEN
  • UNION SAINT-GILLOISE
  • DINAMO ZAGABRIA
  • SALISBURGO
  • CELTIC
  • SPARTA PRAGA
  • RENNES
  • ANDERLECHT

TERZA FASCIA

  • STURM GRAZ
  • LECH POZNAN
  • CRYSTAL PALACE
  • BOURNEMOUTH
  • SUNDERLAND
  • CELJE
  • JAGELLONIA
  • OMONIA NICOSIA
  • CELTA VIGO

QUARTA FASCIA

  • HOFFENHEIM
  • BESIKTAS
  • TORREENSE
  • HAPOEL BE’ER SHEVA
  • NEC
  • OFI CRETA
  • LILLESTROM
  • LEVSKI SOFIA
  • ARARAT ARMENIA

foto x europa league