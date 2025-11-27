Europa League, successi per Aston Villa e Porto. Poker del Lille, pari Fenerbahce

27/11/2025 | 21:02:52

Si sono concluse le gare delle 18.45 in Europa League. Successi per Aston Villa e Porto. Poker del Lille, pari Fenerbahce.

Questi tutti i risultati:

Aston Villa – Young Boys 2-1 27′ e 42′ Malen (A), 90′ Monteiro (Y)

Porto – Nizza 3-0 1′ e 33′ Veiga, 61′ rig. Samu

Fenerbahçe – Ferencvaros 1-1 66′ Varga (Fer), 69′ Talisca (Fen)

Feyenoord – Celtic 1-3 11′ Ueda (F), 31′ Yang Hyun-Jun (C), 43′ Maeda (C), 82′ Nygren (C) Lille – Dinamo Zagabria 4-0 21′ Correia, 36′ Mukau, 69′ Igamane, 86′ Andre

Ludogorets – Celta Vigo 3-2 11′ rig., 49′ e 62′ Stanic (L), 70′ Duran (C), 90′ + 6 El Abdellaoui (C)

PAOK – Brann 1-1 64′ Ivanusec (P), 89′ Kornvig (B)

Viktoria Plzen – Friburgo 0-0

Roma – Midtjylland 2-1 7 ‘ El Aynaoui (R), 83′ El Shaarawy (R), 87’ Paulinho (M)

