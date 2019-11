Europa League: succede tutto nel finale, Vitoria-Arsenal finisce 1-1

Si giocava nel pomeriggio l’anticipo della 4^ giornata dei gironi di Europa League, che vedeva opporsi Vitoria Guimaraes e Arsenal. Dopo il 3-2 in rimonta della gara di andata, gli inglesi non sono riusciti a replicare il successo in Portogallo. Al vantaggio di Mustafi a nove minuti dalla fine, infatti, ha risposto Duarte nell’extra-time. La squadra londinese, comunque, potrebbe strappare il pass per i sedicesimi domani sera, nel caso in cui lo Standard Liegi non vinca con il Francoforte.

Foto: Twitter Europa League