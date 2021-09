Europa League, Spartak Mosca battuto in casa dal Legia Varsavia

Si è disputata quest’oggi la prima gara del girone C di Europa League. A sorpresa, i polacchi del Legia Varsavia hanno vinto in trasferta per 1-0 contro il Spartak Mosca. La rete decisiva è stata messa a segno da Kastrati al 91′. Domani si completerà la prima giornata del gruppo con la sfida tra Leicester e Napoli.

Foto: uefa.com