Europa League, sorteggio dei quarti: il Napoli pesca l’Arsenal, Slavia Praga-Chelsea

È appena terminato il sorteggio dei quarti di Europa League. Urna di Nyon poco benevola per il Napoli, che pesca l’Arsenal di Unai Emery. Per il Chelsea c’è l’insidia Slavia Praga, l’Eintracht se la dovrà vedere con il Benfica, chiude il derby spagnolo tra Villarreal e Valencia. I quarti d’andata si disputeranno tra l’11 aprile, mentre le gare di ritorno saranno in programma il 18 dello stesso mese.

QUARTI EUROPA LEAGUE:

NAPOLI-ARSENAL

VILLARREAL-VALENCIA

BENFICA-EINTRACHT

SLAVIA PRAGA-CHELSEA