Europa League: Siviglia-Roma si giocherà a porte chiuse. Ecco l’annuncio ufficiale

Anche Siviglia-Roma si giocherà a porte chiuse. La partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma il prossimo giovedì alle ore 18.55 allo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán, sarà priva di pubblico sugli spalti. È questa la decisione presa direttamente dal ministro della salute spagnolo, Salvador Illa: “In linea con le nuove misure che abbiamo adottato, la comunità Andalusa ha deciso di far giocare a porte chiuse la partita tra Siviglia e Roma della prossima settimana”, le parole del ministro.

Foto: Twitter ufficiale Europa League