Europa League: Siviglia-Lazio, le ultimissime sulle probabili formazioni

Oggi, fischio d’inizio alle ore 18, la Lazio sarà ospite del Siviglia per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Si riparte dallo 0-1 dell’andata conquistato dagli andalusi all’Olimpico. Simone Inzaghi, in questo periodo alle prese con diverse assenze pesante a causa dei numerosi infortuni, dovrebbe affidarsi al 3-5-1-1 con Strakosha tra i pali; Patric, Acerbi e Radu nel pacchetto arretrato; Marusic, Badelj, Parolo, il rientrante Milinkovic-Savic (favorito su Romulo) e Lulic a centrocampo, con Correa a sostegno dell’unica punta Immobile, in vantaggio su Caicedo. Dall’altra parte Pablo Machin sarebbe propenso a disporre i suoi con un modulo speculare con Vaclik in porta, Mercado, l’ex Roma Kjaer e Sergi Gomez nella linea difensiva; Jesus Navas, Sarabia, Roque Mesa, Vazquez ed Escudero in mezzo al campo; André Silva e Ben Yedder comporranno quasi certamente il tandem offensivo. Appuntamento alle ore 18:00, al Sanchez Pizjuan.

SIVIGLIA-LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI:

Siviglia (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia, Roque Mesa, Vazquez, Escudero; André Silva, Ben Yedder.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic (Romulo), Lulic; Correa, Immobile (Caicedo). Allenatore: Inzaghi.

Foto: Seville Traveller