Europa League, Shomurodov stende l’Athletic al 94′ (2-1). Isaksen al 98′ fa volare la Lazio (in nove): 2-1 a Plzen

Sono appena terminate le sfide della serata di Europa League. Due le italiane in campo. Dopo un gol annullato a Sulc in seguito ad un calcio d’angolo, i biancocelesti si sono portati in vantaggio con Alessio Romagnoli. Nella ripresa, però, i padroni di casa trovano la rete del pareggio con Durosinmi. Al 75′ gli uomini di Baroni rimangono anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Rovella. Al 91′ c’è anche un brivido per la Lazio con la rete di Rumsas, ma l’arbitro ferma tutto per un tocco con la mano. Al 93′ la Lazio chiude la gara in nove uomini dopo il rosso rimediano da Gigot. Ma quando tutto sembrava volgere verso il pareggio, gli uomini di Baroni trovano la rete del definitivo 2-1 con Isaksen.

Il primo squillo della gara arriva con la traversa colpita da Paulo Dybala. La ripresa si apre con il gol degli ospiti che sbloccano la gara con Inaki Williams al 50′. Ma la risposta degli uomini di Ranieri non tarda ad arrivare e Angelino, appena cinque minuti dopo, ristabilisce la parità. All’87 gli spagnoli rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione – per doppia ammonizione – di Alvarez. E al 94′ arriva anche la rete di Eldor Shomurodov che fa esplodere l’Olimpico.

Foto: Instgram Europa League