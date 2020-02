Europa League, Salisburgo-Eintracht Francoforte rinviata per allerta uragano

Salisburgo-Eintracht Francoforte, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’allerta meteo di queste ore. A comunicarlo direttamente il club austriaco che scrive in una nota che il provvedimento è stato assunto a seguito di un avviso di uragano per stasera, che prevede raffiche di vento fino a 120 km/ h. Decisione presa da parte delle autorità locali per la sicurezza durante l’ultimo tavolo tecnico, al quale hanno partecipato, oltre all’UEFA e i rappresentanti dei due club, anche le autorità locali e la polizia di Salisburgo. La nuova data sarà successivamente comunicata.

Foto: Twitter Ufficiale Europa League