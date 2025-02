Europa League, Real Sociedad a valanga sul Midtjylland. Passano Fenerbahce, Plzen e Ajax

Sono appena terminate le sfide delle 21 di Europa League. Real Sociedad e Plzen staccano il pass e si qualificano agli ottavi di finale di Europa League. L’Ajax (in 10 dal 25′ per l’espulsione di Klaassen) è costretto ai tempi supplementari dall’Union-SG, che recupera lo 0-2 dell’andata. Ma gli olandesi passano il turno grazie al rigore trasformato da Taylor durante il primo tempo supplementare. I cechi eliminano il Ferencvaros grazie a un sontuoso primo tempo, mentre i baschi non hanno problemi contro il Midtjylland, sommerso con cinque reti. Parità tra Anderlecht e Fenerbahce, ma a strappare il pass per gli ottavi sono gli uomini di Jose Mourinho.

Foto: Instgram Europa League