Europa League, il programma completo degli ottavi: spicca Siviglia-West Ham

Si è svolto nella giornata odierna il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, con l’Atalanta unica squadra italiana ancora in corsa nella competizione. La formazione bergamasca sfiderà il Bayer Leverkusen, in un quadro di partite in cui spiccano anche gli incontri Porto-Lione, Siviglia-West Ham e Barcellona-Galatasaray.

Di seguito il quadro completo:

Rangers Glasgow-Stella Rossa

Braga-Monaco

Porto-Lione

Atalanta-Bayer Leverkusen

Siviglia-West Ham

Barcellona-Galatasaray

Lipsia-Spartak Mosca

Betis-Eintracht Francoforte

Foto: Twitter Uefa Europa League