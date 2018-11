Europa League: poker Chelsea, cade il Siviglia, l’Eintracht chiude primo. Tutti i risultati

Sono terminate tutte le partite in programma stasera, valide per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. Si seguito i risultati con marcatori:

Chelsea-PAOK 4-0

27’ e 37’ Giroud (C), 60’ Hudson-Odoi (C), 77’ Morata (C)

Rangers-Villarreal 0-0

Eintracht-Marsiglia 4-0

1’ e 68’ Jovic (E), 17’ aut. Luiz Gustavo (E), 62’ aut. Sarr (M)

Apollon Limassol-Lazio 2-0

31’ Falpalà (A), 81’ Markovic (A)

Sarpsborg-Besiktas 2-3

1’ Muhammed (S), 6’ Heintz (S), 62’ e 89’ Lens (B), 66’ Vagner Love (B)

Malmo-Genk 2-2

42’ Pozuelo (G), 53’ Paintsil (G), 65’ Lewimki (M), 67’ Antonsson (M)

Standard-Siviglia 1-0

62’ Djenepo (St)

Jablonec-Stade Rennais 0-1

55’ Grenier (S).

GARE ORE 18.55

Spartak Mosca-Rapid Vienna 1-2

20’ Luis (S), 80’ Muldur (R), 91’ Schobesberger (R)

Astana-Dynamo Kiev 0-1

29’ Verbic (D)

Zurigo-Larnaca 1-2

38’ Giannou (L), 74’ Khelifi (Z), 84’ Trikovski

Bayer Leverkusen-Ludogorets 1-1

69’ Marcelinho (L), 85’ Weiser (B)

Salisburgo-Lipsia 1-0

74’ Gulbrandsen (S)

Rosenborg-Celtic 0-1

42’ Sinclair (C)

Zenit-Copenaghen 1-0

59’ Mak (Z)

Bordeaux-Slavisa Praga 2-0

49’ de Preville (B), 94′ Karamoh (B)

Anderlecht-Sparta Trnava 0-0

Fenerbahçe-Dinamo Zagabria 0-0

Qarabag-Sporting CP 1-6

5’ Dost (S), 14’ Zoubir (Q), 20’ e 75’ Fernandes (S), 33’ Nani (S), 65’ e 81’ Abdoulay Diaby (S)

