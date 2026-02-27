Europa League, ottavi: c’è Roma-Bologna. Chi passa trova Aston Villa o Lille
27/02/2026 | 13:25:58
Ci sarà un derby italiano negli ottavi di Europa League, quello tra Roma e Bologna, chi passerà troverà Aston Villa o Lille. Andata al Dall’Ara, ritorno all’Olimpico. Questi gli altri accoppiamenti degli ottavi di Europa League (andata 12 marzo, ritorno 19 marzo): Genk-Friburgo, Braga-Ferencvaros; Porto-Stoccarda; Olympique Lione-Celta Vigo; Aston Villa-Lille; Midtjylland-Nottingam; Betis-Panathinaikos.