Europa League, oggi si giocano le gare di ritorno degli ottavi di finale. Il programma

Si giocano oggi le gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il Milan ripartirà dal buon pareggio ottenuto in extremis contro il Manchester United. Più semplice per la Roma, che parte dal rotondo 3-0 ottenuto settimana scorsa all’Olimpico. Di seguito il programma completo:

Arsenal-Olympiakos 18.55

Din.Zagabria-Tottenham 18.55

Molde-Granada 18.55

Shakhtar-Roma 18.55

Milan-Manchester United 21.00

Rangers-Slavia Praga 21.00

Villareal-Din. Kiev 21.00

Young Boys-Ajax 21.00

