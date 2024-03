Europa League, oggi le gare di andata degli ottavi di finale. Il programma

Dopo l’anticipo tra Sporting CP e Atalanta terminato in parità all’Alvalade, oggi si chiuderanno le gare di andata degli ottavi di finale di Europa League. Due le italiane impegnate: alle 18:45 scenderà in campo la Roma di De Rossi per affrontare il Brighton di Roberto De Zerbi. Alle 21, invece, sarà il turno del Milan contro lo Slavia Praga. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 6 marzo

Sporting CP – Atalanta 1-1

Giovedì 7 marzo

Ore 18:45 Qarabag- Bayer Leverkusen

Ore 18:45 Roma – Brighton

Ore 18:45 Sparta Praga – Liverpool

Ore 21.00 Benfica – Rangers

Ore 21.00 Friburgo – West Ham

Ore 21.00 Marsiglia – Villarreal

Ore 21.00 Milan – Slavia Praga

