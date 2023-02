Europa League, oggi le gara d’andata dei playoff. Il programma

Torna l’Europa League! Al via le gara di andata dei playoff, due le italiane che scenderanno in campo: alle 18.45 sarà il turno della Roma, impegnata in trasferta contro il Salisburgo. Mentre alle 21.00 sarà il turno della Juventus che scenderà in campo all’Allianz Stadium contro il Nantes.

Giovedi 16 febbraio 2023

Ore 18:45 Barcellona-Manchester United

Ore 18:45 Shakhtar Donetsk-Rennes

Ore 18:45 Ajax-Union Berlino

Ore 18:45 Salisburgo-Roma

Ore 21:00 Juventus-Nantes

Ore 21:00 Sporting Lisbona-Midtjylland

Ore 21:00 Bayer Leverkusen-Monaco

Ore 21:00 Siviglia-PSV

