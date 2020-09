Europa League, oggi il sorteggio playoff: il Milan rischia di pescare il Tottenham

Dopo la vittoria ai danni dello Shamrock Rovers in Europa League, i rossoneri guardano al futuro e – oltre alla gara di giovedì prossimo contro i norvegesi del Bodo-Glimt che hanno eliminato lo Zalgiris – guardano attentamente ai sorteggi che si terranno oggi a Nyon per definire i playoff di Europa League in gara secca prima di ottenere il pass per i gironi. I rossoneri, vista la posizione (81esima) nel ranking, nell’urna non saranno testa di seria e potrebbero prendere – in caso di passaggio del turno – una tra Tottenham, Wolfsburg e Galatasaray.

Foto: twitter Milan