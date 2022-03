Europa League, oggi il ritorno degli ottavi. Il programma

Si giocano oggi le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Questo il programma:

GIOVEDI 17 MARZO

Galatasaray-Barcellona (and. 0.0) alle 18.45

Bayer Leverkusen-Atalanta (and. 2-3) alle 18.45

Stella Rossa-Rangers (and. 0-3) alle 18.45

Monaco-Braga (and. 0-2) alle 18.45

Eintracht Francoforte-Betis (and. 2-1) alle 21

West Ham-Siviglia (and. 1-0) alle 21

Lione-Porto (and. 1-0) alle 21

Lipsia-Spartak Mosca cancellata (Lipsia agli ottavi)

Foto: Twitter Uefa