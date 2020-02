Europa League, oggi il recupero di Salisburgo-Francoforte

La partita di Europa League tra Salisburgo e Francoforte, ritorno dei Sedicesimi di Finale, che si sarebbe dovuta disputare ieri sera alle ore 21:00, è stata rinviata per l’allerta uragano in Austria. Il recupero si terrà questo pomeriggio alle ore 18:00 e, dunque, ad accoppiamenti già definiti per il tabellone degli Ottavi. I sorteggi, infatti, si terranno alle ore 13:00 presso la sede UEFA di Nyon.

Definite 15 squadre nell’urna, mentre in una sfera saranno inserite Francoforte e Salisburgo, in attesa di conoscere l’esito del match di oggi.

