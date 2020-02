Europa League: non basta Aubameyang, l’Olympiacos elimina l’Arsenal dopo i supplementari

Si conclude anche l’ultima gara dei sedicesimi di Europa League, l’Arsenal cade all’Emirates Stadium contro l’Olympiacos. Dopo l’1-0 in favore dei Gunners all’andata, i greci passano in vantaggio con Cissé. I novanta minuti non bastano e si va ai supplementari, Aubameyang pareggia i conti al 113′ e al 120′ El Arabi sigla il gol che vale gli ottavi di finale.

Foto: Europa League Twitter