Europa League: Milan-Dudelange, le ultimissime sulle probabili formazioni

Torna l’Europa League e domani sera il Milan ospiterà a San Siro il modesto Dudelange. Sicuramente si tratta di sfida non così ardua per i rossoneri, ma Gennaro Gattuso non vuole correre rischi e, tenendo contro dell’emergenza infortuni, schiererà i suoi con il 4-4-2 con Reina tra i pali, Calabria, Simic, Zapata e Laxalt nella linea difensiva; a centrocampo fuori Suso, dentro Halilovic con Bakayoko e Bertolacci centrali e Calhanoglu a sinistra; in attacco torna Higuain, squalificato per un altro turno in campionato, che farà coppia con Cutrone. I lussemburghesi di Dino Toppmöller dovrebbero rispondere a specchio con Frising in porta Malget, Prempeh, Schnell e El Hriti nella linea difensiva; Stolz, Stelvio, Couturier e Kruska in mezzo al campo; Turpel e Sinani saranno i terminali offensivi. Appuntamento alle 18:55, a seguire le probabili formazioni:

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

Dudelange (4-4-2): Frising; Malget, Prempeh, Schnell, El Hriti; Stolz, Stelvio, Couturier, Kruska; Turpel, Sinani.

Foto: Milan Twitter