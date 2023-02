Si sono concluse le gare serali della Uefa Europa League.

Questi i risultati:

Manchester United-Barcellona 2-1 (and. 2-2)

Rennes-Shakhtar Donetsk 1-0 (and 0-1) ai supplementari

Roma-Salisburgo 2-0 (and. 0-1)

Union Berlino-Ajax (and. 0-0)

Foto: twitter Europa League