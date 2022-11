Europa League: lo United vince ma è secondo. Il Monaco batte la stella Rossa, vittoria anche del Nantes

Primi verdetti della Uefa Europa League, con 4 gironi che si sono conlusi con le gare delle 19.45.

Il Manchester United vince in casa della Real Sociedad 1-0, ma non basta, per la differenza reti a qualificarsi primo, Red Devils secondi, possibili avversari della Juve ai playoff.

Anche Monaco e Nantes vincono gli scontri diretti e ottengono il secondo posto, che li fa accedere ai playoff.

Questi i risultati:

Feyenoord-Lazio 1-0

Midtjylland-Sturm Graz 2-0

Monaco-Stella Rossa 4-1

Olympiacos-Nantes 0-2

Qarabag-Friburgo 1-1

Real Sociedad-Manchester United 0-1

Sheriff-Omonia 1-0

Trabzonspor-Ferencvaros 1-0

Questi i verdetti:

Qualificate agli ottavi di Europa League:

Feyenoord, Real Sociedad, Ferencvaros, Friburgo

Qualificate ai playoff di Europa League (contro le terze dei gironi di Champions):

Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco

Qualificate ai playoff di Conference League (contro le seconde dei gironi di Conference)

Lazio, Sheriff, Qarabag, Trabzonspor

Foto: twitter Uefa