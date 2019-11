Europa League: lo United cade in casa dell’Astana, vincono Getafe e Krasnodar

Sono terminate le prime gare della quinta giornata di Europa League. Il Manchester United di Solskjaer, già qualificato per i sedicesimi, perde 2-1 in casa dell’Astana. Cade anche il Basilea contro il Krasnodar per 1-0, stesso risultato del Getafe in trasferta con il Trazbonspor, con gli svizzeri che si sono complicati la vita in vista del passaggio del turno.

Astana-Manchester United 2-1 10′ Lingard (MU), 55′ Shomko (AS), 62′ aut. Bernard (AS)

Krasnodar-Basilea 1-0 72′ Ari

Trazbonspor-Getafe 0-1 50′ Mata