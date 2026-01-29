Europa League: Lione primo, Aston Villa secondo. I risultati e la classifica finale
29/01/2026 | 23:18:09
Conclusa la League Phase dell’Europa League.
Questi i risultati della serata e la classifica finale:
Aston Villa – Salisburgo 3-2 33′ Konate (S), 49′ Yeo (S), 65′ Rogers (A), 76′ Mings (A), 87′ Jimoh-Aloba (A)
Basilea – Viktoria Plzen 0-1 39′ Panos
Betis – Feyenoord 2-1 17′ Antony (B), 32′ Ezzalzouli (B), 77′ Tengstedt (F)
Celtic – Utrecht 4-2 7′ Nygren (C), 10′ aut. Viergever (C), 19′ rig. Engels (C), 44′ De Wit (U), 62′ Blake (U), 64′ Trusty (C)
FCSB – Fenerbahçe 1-1 19′ Yuksek (F), 71′ Cisotti (F) Go
Ahead Eagles – Braga 0-0
Genk – Malmo 2-1 4′ Ali (M), 45′ rig. Heymans (G), 82′ Karetsas (G)
Lille – Friburgo 1-0 90 + 2 rig. Giroud
Lione – PAOK 4-2 20′ Giakoumakis (P), 34′ Himbert (L), 55′ Merah (L), 67′ Meite (P), 88′ Karabec (L), 90′ + 3 Gomes (L)
Ludogorets – Nizza 1-0 42′ Stanic
Maccabi Tel Aviv – Bologna 0-3 35′ Rowe, 47′ Orsolini, 90′ + 4 Pobega
Midtjylland – Dinamo Zagabria 2-0 49′ Cho, 74′ Bak
Nottingham Forest – Ferencvaros 4-0 17′ aut. Otvos, 21′ e 55′ Igor Jesus, 90′ rig. McAtee Panathinaikos – Roma 1-1 58′ Taborda (P), 80′ Ziółkowski (R)
Porto – Rangers 3-1 6′ Gassama (R), 27′ Mora (P), 36′ Moura (P), 41′ Bednarek (P)
Stella Rossa – Celta 1-1 87′ Fer Lopez (C) , 89′ Bruno Duarte (S)
Stoccarda – Young Boys 3-2 6′ Undav (S), 8′ Demirovic (S), 42′ Gigovic (Y), 57′ Lauper (Y), 90′ Andres (S) Sturm Graz – Brann 1-0 85′ Kiteishvili
Classifica finale:
AGLI OTTAVI DI FINALE
1. Lione 21 (+13)
2. Aston Villa 21 (+8)
3. Midtjylland 19 (+10)
4. Betis 17 (+6)
5. Porto 17 (+6)
6. Braga 17 (+6)
7. Friburgo 17 (+6)
8. Roma 16 (+7)
AI PLAYOFF
9. Genk 16 (+4)
10. Bologna 15 (+7)
11. Stoccarda 15 (+6)
12. Ferencvaros 15 (+1)
13. Nottingham Forest (+8)
14 Viktoria Plzen 14 (+5)
15. Stella Rossa 14 (+1)
16. Celta Vigo 13 (+4)
17. PAOK 12 (+3)
18. Lille 12 (+3)
19. Fenerbahçe 12 (+3)
20. Panathinaikos 12 (+2)
21. Celtic 11 (-2)
22. Ludogorets 10 (-3)
23. Dinamo Zagabria 10 (-4)
24. Brann 9 (-2)
ELIMINATE
25. Young Boys 9 (-6)
26. Sturm Graz 7 (-6)
27. FCSB 7 (-7)
28. Go Ahead Eagles 7 (-8)
29. Feyenoord 6 (-4)
30. Basilea 6 (-4)
31. Salisburgo 6 (-5)
32. Rangers 4 (-9)
33. Nizza 3 (-8)
34. Utrecht 1 (-10)
35. Malmo FF 1 (-11)
36. Maccabi Tel Aviv 1 (-19)
Foto: logo Europa League