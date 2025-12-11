Europa League, Lione-Eagles 2-1: Fonseca in vetta con Midtjylland (1-0 al Genk) e Aston Villa (2-1 a Basilea)
11/12/2025 | 23:05:54
Questi i risultati di oggi in Europa League:
Basilea – Aston Villa 1-2: 12′ Guessand (A), 34′ Daniliuc (B), 53′ Tielemans (A)
Brann – Fenerbahce 0-4: 5′ Akturkoglu, 36′, 44′ e 65′ Talisca
Celta Vigo – Bologna 1-2: 17′ Zaragoza (C), 65′ rig. e 75 Bernardeschi)
Celtic – Roma 0-3: 6′ aut. Scales, 36′ e 45’+1 Ferguson
Porto – Malmoe 2-1: 30′ e 36′ Samu (P), 94′ aut. Moura (M)
FCSB – Feyenoord 3-3: 12′ Ngezana (FCSB), 41′ Tengstedt (F), 44′ Timber (F), 51′ Sauer (F), 54′ Toma (FCSB), 87′ Thiam (FCSB), 96′ Tanase (FCSB)
Friburgo – Salisburgo 1-0: 50′ aut. Diabate
Lione – G.A. Eagles 2-1: 3′ Moreira (L), 6′ Smit (G), 11′ Sulc (L)
Panathinaikos – Plzen 0-0
Ore 18.45
Din. Zagabria – Betis 1-3: 31′ aut. Dominguez, 34′ Riquelme, 38′ Antony, 89′ Galesic (D)
Ferencvaros – Rangers 2-1: 27′ Miovski (R), 45’+5 Otvos (F), 73′ Varga (F)
Ludogorets – PAOK 3-3: 33′ Stanic (L), 39′ Despodov (P), 48′ Vogliacco (P), 71′ Verdon (L), 77′ Chochev (L), 90′ Mythou (P)
Midtjylland – Genk 1-0: 17′ Cho –
Nizza – Braga 0-1: 28′ Victor
Stoccarda – M. Tel Aviv 4-1: 24′ Assignon, 37′ Tomas, 50′ rig. Mittelstadt, 52′ Revivo (M), 94′ Vagnoman
Sturm Graz – Stella Rossa 0-1: 55′ Ivanic
Utrecht – Nottingham Forest 1-2: 52′ Kalimuendo (N), 73′ van der Hoorn (U), 88′ Igor Jesus
Young Boys – Lilla 1-0: 61′ Males
Foto: Instagram Europa League