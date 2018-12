Europa League: le ultime sulle probabili formazioni di Olympiacos-Milan e Lazio-Francoforte

Dopo la due gironi di Champions, domani tocca alla sesta e ultima giornata di Europa League. In campo anche le due italiane, Milan e Lazio, rispettivamente impegnate contro Olympiacos ed Eintracht Francoforte.

Gattuso deve ancora fare a meno di Romagnoli in difesa, ma recupera Musacchio che rientra tra i convocati ma non dovrebbe partire tra i titolari. Spazio quindi ancora ad Abate e Zapata al centro, con Calabria e Ricardo Rodriguez a completare la linea a quattro davanti a Reina. In mezzo al campo agiranno Kessie e Bakayoko, con Calhanoglu e Suso (favorito su Castillejo) sugli esterni. In avanti la coppia formata da Higuain e Cutrone.

OLYMPIACOS (4-2-3-1): Josè Sà; Torosidis, Cissé, Vukovic, Tsimikas; Camara, Guilherme; Elabdellaoui, Fortunis, D. Podence; Guerrero.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Ricardo Rodriguez; Suso (Castillejo), Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

Ampio turnover per Simone Inzaghi, che punterà su calciatori finora poco utilizzati. Strakosha lascerà i guantoni a Proto, in difesa c’è Acerbi insieme a Bastos e Luiz Felipe. A centrocampo Cataldi davanti alla difesa, ai suoi lati Murgia e Berisha. Sulle fasce spazio a Caceres e Durmisi (non al meglio, in caso di forfait pronto Lulic). In attacco possibile coppia inedita: Luis Alberto e Correa, con Caicedo che li insidia per una maglia da titolare.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi (Lulic);

Luis Alberto; Correa (Caicedo).

FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Tawatha; Gacinovic; Haller, Jovic.