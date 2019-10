Europa League: le ultime sulle probabili formazioni di Roma-Gladbach e Celtic-Lazio

Tutto pronto per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League. Oggi in campo anche le due italiane, Roma e Lazio, impegnate rispettivamente in casa contro il Borussia Monchengladbach e il trasferta contro il Celtic. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

ROMA-GLADBACH

L’emergenza infortuni ha colpito soprattutto il centrocampo: Fonseca dovrà fare a meno di Diawara, Pellegrini e Cristante, lasciando quindi il solo Veretout come unico mediano di ruolo. Anche una delle possibili soluzioni d’emergenza, Santon, non è convocato per la sfida di domani, quindi l’unica opzione percorribile è quella di Pastore al fianco del francese, come d’altronde già accaduto con la Sampdoria. Dzeko centravanti considerato anche il ko di Kalinic, alle sue spalle Florenzi, Zaniolo e Kluivert. In difesa troverebbe così spazio Spinazzola, Smalling e Fazio centrali e Kolarov terzino sinistro.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Pastore; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Jantsche, Elvedi, Wendt; Zakaria, Kramer; Neuhaus, Thuram, Plea; Embolo.

CELTIC-LAZIO

Inzaghi conferma in porta Strakosha, nonostante l’infiammazione al gomito. In difesa ci saranno sia Vavro che Bastos insieme ad Acerbi. Leiva partirà dal primo minuto, mentre Parolo dovrebbe prendere il posto Luis Alberto come mezzala. Berisha partirà dalla panchina così come Cataldi; il centrocampo sarà completato da Milinkovic. A destra Marusic dovrà scontare l’ultima giornata di squalifica, si rivedrà dunque Lazzari. Sul versante opposto ballottaggio Lulic-Jony con lo spagnolo favorito, mentre in attacco Correa e Caicedo dovrebbero partire dal 1′.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi Bastos; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Correa. All. Inzaghi.

Foto: Twitter ufficiale Europa League