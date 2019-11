Europa League: le ultime sulle probabili formazioni di Gladbach-Roma e Lazio-Celtic

Tutto pronto per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. Oggi in campo anche le due italiane, Roma e Lazio, impegnate rispettivamente in trasferta contro il Borussia Monchengladbach e in casa contro il Celtic. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

GLADBACH-ROMA

Rose, in emergenza infortuni come la Roma, manderà in campo i suoi con il 4-4-2. Spazio a Lainer, Ginter, Jantsche e Bensebaini davanti a Sommer. In mediana ecco Stindl, Kramer, Zakaria e Neuhaus. Davanti c’è il figlio d’arte Thuram insieme a Hermann. Fonseca, invece, non rinuncia al 4-2-3-1: in porta c’è Pau Lopez, con la linea a quattro di difesa formata da Santon, uno tra Smalling e Jesus, Fazio e Kolarov. Insostituibili in mediana Mancini e Veretout, poi il trio composto da Florenzi, Zaniolo e Perotti alle spalle di Edin Dzeko.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Lainer, Ginter, Jantsche, Bensebaini; Stindl, Kramer, Zakaria, Neuhaus; Thuram, Hermann. All. Rose

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

LAZIO-CELTIC

Pochi dubbi per Inzaghi che dovrebbe schierare Luiz Felipe e Acerbi ai lati di Vavro nel pacchetto arretrato. A centrocampo sicuri del posto Jony e Lazzari sulle fasce. I tre centrali dovrebbero essere Milinkovic, Parolo e uno tra Lucas Leiva e Luis Alberto, al momento in vantaggio c’è il brasiliano. Davanti Immobile con Caicedo. Lennon conferma il solito 4-3-3: Forster tra i pali, davanti a lui Frimpong, Jullien, Ajer e Elhamed. A centrocampo spazio a Christie, Brown e McGregor, mentre il tridente offensivo sarà composto da Forrest, Edouard ed Elyounoussi.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

CELTIC (4-3-3): Forster; Frimpong, Jullien, Ajer, Elhamed; Christie, Brown, McGregor; Forrest, Edouard, Elyounoussi. All. Lennon.