Europa League: le ultime sulle probabili formazioni di Debrecen-Torino

Il Torino è atteso oggi (ore 18.30) dal ritorno del secondo turno preliminare di Europa League contro gli ungheresi del Debrecen. I granata si sono imposti 3-0 pochi giorni fa nell’andata disputata al ‘Moccagatta’ di Alessandria. L’allenatore del Torino Mazzarri dovrà rinunciare rispetto alla partita di andata a Iago Falque, che si è infortunato e resterà fuori per almeno un mese. Il tecnico granata sembra orientato a scegliere il 3-4-2-1 avanzando Baselli al posto di Falque insieme a Berenguer dietro Belotti. In difesa giocheranno ancora Izzo, Nkoulou e Bremer. Rincon è arruolabile a centrocampo e dovrebbe giocare con Meité, mentre De Silvestri e Ansaldi saranno gli esterni. Il Debrecen dovrebbe riproporre il 4-4-2 visto nella gara di andata, con Nagy in porta, Kinyk, Szatmári, Pávkovics e Ferenczi in difesa, Tőzsér e Haris in mezzo al campo, Szecsi e Varga esterni e Trujic con Garba, favorito su Zsori in attacco.

Le probabili formazioni di Debrecen-Torino:

DEBRECEN (4-1-4-1): Nagy; Kinyk, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi; Szecsi, Haris, Tőzsér, Varga; Trujic, Garba.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Belotti.

Foto: Twitter ufficiale Torino