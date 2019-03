Europa League: le probabili formazioni di Inter-Eintracht e Salisburgo-Napoli

Tutto pronto per il ritorno degli ottavi di Europa League. In campo anche le due italiane, Inter e Napoli, impegnate rispettivamente contro Eintracht Francoforte e Salisburgo. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Luciano Spalletti dovrà fare i conti con diverse assenze importanti. Davanti ad Handanovic, la coppia centrale sarà formata da De Vrij e Skriniar, sulla destra chanche per Cedric, cambia fascia D’Ambrosio che giocherà sulla sinistra. Assente Brozovic, in cabina di regia ci sarà Borja Valero, al suo fianco Vecino (occhio anche al possibile avanzamento in mediana di Skriniar). Politano e Perisic sulle fasce d’attacco, Candreva sarà il trequartista, in avanti torna Keita dal primo minuto.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Politano, Candreva, Perisic; Keita.

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

Per Carlo Ancelotti i maggiori problemi saranno nel reparto difensivo, viste le squalifiche di Maksimovic e Koulibaly, oltre all’infortunio di Albiol. Il tecnico azzurro dovrebbe affidarsi a un’inedita coppia di centrali formata da Chiriches e Luperto, affiancati da Mario Rui e Hysaj sugli esterni. In mediana allarme per Fabian Ruiz: colpo in allenamento e presenza in dubbio: se lo spagnolo non dovesse farcela, pronto Diawara. Centrocampo completato da Callejon, Allan e Zielinski. Milik affiancherà infine Insigne in attacco.

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Daka, Dabbur.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz (Diawara), Zielinski; Insigne, Milik.

