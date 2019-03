Europa League: le probabili formazioni di Inter-Eintracht e Salisburgo-Napoli

Mancano pochissime ore per il ritorno degli ottavi di Europa League. In campo anche le due italiane, Inter e Napoli, impegnate rispettivamente contro Eintracht Francoforte e Salisburgo. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Luciano Spalletti dovrà fare i conti con diverse assenze importanti. Davanti ad Handanovic, la coppia centrale sarà formata da De Vrij e Ranocchia, sulla destra chance per Cedric, cambia fascia D’Ambrosio che giocherà sulla sinistra. Assente Brozovic, a centrocampo agirà Skriniar, al suo fianco Vecino. Candreva e Perisic sulle fasce d’attacco, Borja Valero sarà il trequartista, in avanti Politano falso nove con Keita che partirà dalla panchina.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Ranocchia, D’Ambrosio; Skriniar, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Politano.

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

Per Carlo Ancelotti i maggiori problemi saranno nel reparto difensivo, viste le squalifiche di Maksimovic e Koulibaly, oltre all’infortunio di Albiol. Il tecnico azzurro dovrebbe affidarsi a un’inedita coppia di centrali formata da Chiriches e Luperto, affiancati da Mario Rui e Hysaj sugli esterni. In mediana allarme per Fabian Ruiz: colpo in allenamento e presenza in dubbio: se lo spagnolo non dovesse farcela, pronto Diawara. Centrocampo completato da Callejon, Allan e Zielinski. Milik affiancherà infine Insigne in attacco.

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Daka, Dabbur.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz (Diawara), Zielinski; Insigne, Milik.

Foto: Twitter ufficiale Europa League