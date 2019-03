Europa League: le probabili formazioni di Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo

Tutto pronto per l’andata degli ottavi di Europa League. In campo anche le due italiane, Inter e Napoli, impegnate rispettivamente contro Eintracht Francoforte e Salisburgo. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Hutter dovrebbe confermare il 3-4-1-2, nel quale non ci sarà certamente Rebic, infortunatosi al ginocchio. In attacco, toccherà dunque alla coppia formata da Haller e Jovic, con Gacinovic alle loro spalle. Spalletti dovrebbe puntare sul 4-3-3. In difesa, Skriniar ed Asamoah sembrano certi di una maglia da titolare, la linea dovrebbe poi essere completata da Cedric e Miranda. Brozovic, Vecino e Borja Valero in mezzo al campo, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Politano, Lautaro e Perisic.

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

INTER (4-3-3): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja valero, Perisic; Lautaro.

Ancelotti dovrebbe schierare quella che a tutti gli effetti è la formazione titolare azzurra, con gli unici ballottaggi per le maglie di terzini: Hysaj favorito su Malcuit e Ghoulam è in vantaggio su Mario Rui. Coppia centrale Maksimovic-Koulibaly davanti a Meret, linea di centrocampo scolpita. Attacco con Insigne affiancato da Milik. Rose conferma il collaudato 4-3-1-2 con Walke tra i pali, difesa composta da Lainer, Ramalho, Onguene e Ulmer. In mediana agiranno Schlager, Samassekou e Junuzovic, poi Wolf (in vantaggio su Minamino) alle spalle di Dabbur e Gulbrandsen.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

SALISBURGO (4-3-1-2): Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Gulbrandsen, Dabbur.

Foto: Twitter ufficiale Europa League