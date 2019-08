Europa League: le probabili formazioni di Torino-Wolverhampton

180 minuti per coronare il sogno di un’intera stagione, per premiare il tifo dei propri sostenitori, per tornare a respirare aria d’Europa. Oggi Torino e Wolverhampton si ritroveranno l’uno di fronte all’altro per dare il via alla doppia sfida dei playoff di Europa League: chi la spunterà otterrà l’accesso diretto ai gironi della competizione. La squadra di Mazzarri potrà contare sul tandem Zaza-Belotti. Di seguito le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Zaza, Belotti.

All. Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty (A. Traoré), Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; R. Jimenez, Diogo Jota. All. Espirito Santo

Foto: Twitter ufficiale Torino