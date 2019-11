Europa League: le probabili formazioni di Basaksehir-Roma e Lazio-Cluj

Dopo la Champions, tocca all’Europa League. Domani la quinta giornata della fase a gironi, in campo anche le due italiane Roma e Lazio, impegnate rispettivamente contro il Basaksehir e il Cluj. Andiamo a dare no sguardo alle probabili formazioni.

Basaksehir-Roma

Paulo Fonseca conferma il solito 4-2-3-1 con Pau Lopez in porta, linea difensiva a quattro con Spinazzola e Kolarov sugli esterni, Mancini e Smalling centrali. In mediana agiranno Veretout e Diawara, poi Zaniolo, Pellegrini e Kluivert (favorito su Under) alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko.

Basaksehir (4-2-3-1): Gunok; Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy; Topal, Tekmedir; Visca, Kahveci, Gulbrandsen; Crivelli. All. Buruk

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Lazio-Cluj

Ampio turnover per Simone Inzaghi. In porta dovrebbe giocare Proto, i tre difensori saranno Bastos, Vavro e Acerbi. A centrocampo Parolo, Cataldo e Berisha, con Lazzari e Jony sulle corsie laterali. In attacco la coppia sarà formata da Correa e Caicedo.

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All. Inzaghi.

Cluj (5-3-2): Arlauskis; Peteleu, Burca, Boli, Cestor, Camora; Bordeianu, Djokovic, Paun; Omrani, Deac. All. Petrescu.