Europa League, le formazioni ufficiali di Gent-Roma

Tra pochi minuti Gent e Roma scenderanno in campo alla “Ghelamco Arena” per giocarsi il pass agli Ottavi di Europa League. Si ripartirà dall’1-0 dell’andata, firmato da Carles Perez. Fonseca non si fida della vittoria di misura dell’andata e punta sulla migliore Roma possibile affidandosi all’esperienza di Smalling in difesa ed al terminale Dzeko in attacco. A viso aperto la formazione belga con Thorup che conferma il 4-3-1-2 con Bezus a rifinire e David ad agire senza vincoli alle spalle di Depoltre.

Ecco le formazioni ufficiali di Gent-Roma:

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Kums; Bezus; Depoitre, David. Allenatore: Thorup

Roma (4-2-3-1): P. Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Foto: Twitter AS Roma