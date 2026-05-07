Europa League, le formazioni ufficiali delle due semifinali
07/05/2026 | 20:15:23
Le formazioni ufficiali delle due semifinali di ritorno di Europa League:
ASTON VILLA (3-5-2): Martinez; Lindelof, Konsa, Pau Torres; Cash, McGinn, Buendia, Tielemans, Digne; Rogers, Watkins. Allenatore: Unai Emery
NOTTINGHAM FOREST (4-4-2): Ortega; Cunha, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, McAtee; Igor Jesus, Wood. Allenatore: Vitor Pereira
FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler; Beste, Manzambi, Grifo; Matanovic. Allenatore: Julian Schuster
SPORTING BRAGA (4-3-3): Hornicek; Victor Gomez, Carvalho, Paulo Oliveira, Lagerbielke; Joao Moutinho, Tiknaz, Gorby; Dorgeles, Zalazar, Pau Victor.Allenatore: Carlos Vicens
Foto: X Uefa