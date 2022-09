Europa League, le designazioni arbitrali di Roma e Lazio

A più di quarantotto ore dalle sfide di Roma e Lazio, valide per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, è stata comunicata la designazione arbitrale. Il montenegrino Nikola Dabanović arbitrerà Midtjylland-Lazio, alle 18:45 di giovedì prossimo. Assistenti i connazionali Milovan Djukić e Vladan Todorović. Al rumeno Radu Petrescu è stata affidata la direzione di Roma-HJK Helsinki (ore 21), che mette di fronte le due squadre a zero punti del gruppo C. Assistenti Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu.

Foto: Twitter Europa League